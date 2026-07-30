/JCB- ಜಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ.. ಕಸ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ!

Bengaluru Development Minister Krishna Byre Gowda: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಜಾಗಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಅಂದ ಹಾಳಾಗುವುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೇ, ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ನಿವೇಶನದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 100 ವಾಹನಗಳ ಮೀಸಲಿಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರೋ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಲೀಕರೇ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಖಾನಿ ನಿವೇಶನ ನೀವೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಿರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಳಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಚ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಜತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಂತರ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೇ ಜಿಬಿಎ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಜೆಸಿಬಿ- ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಬಾರದು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರಬೇಕು. ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.