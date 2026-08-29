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Bike Theft: ಕದ್ದ ಬೈಕ್‌.. ಬಿಂದಾಸ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್

Bengaluru: ಇದೀಗ ಬರೀ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಮಂದಿ ಬಾಲಕರು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆನೇಕಲ್‌ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:28 PM IST
Bike Theft: ಕದ್ದ ಬೈಕ್‌.. ಬಿಂದಾಸ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್

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Prajwal B

Prajwal B

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