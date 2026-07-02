/ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ 7 ಬಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ದಂಧೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖ.. ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!

R Ashok serious allegations against government: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಮಾದಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಲೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಮನಕಲಕುವಂತದ್ದು. ಕೂಲಿ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಏಳು ಜನ ಅಮಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆಲವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ದಂಧೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದಂಧೆಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಎಂದು ಜರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸರೇನಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ತಾವೇ ಬಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.