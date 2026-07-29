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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಹಾವಳಿ: ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನೇ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರು

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸುವ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಒಂದರ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಖದೀಮರು ಬೈಕ್ ಕದಿಯುವಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬೈಕ್‌ನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು (ಕನ್ನಡಿ) ಮಾತ್ರ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಹಾವಳಿ: ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನೇ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರು

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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