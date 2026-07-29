ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸುವ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದರ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಖದೀಮರು ಬೈಕ್ ಕದಿಯುವಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬೈಕ್ನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು (ಕನ್ನಡಿ) ಮಾತ್ರ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೈಕ್ ಮಿರರ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬರುವ ಈ ಕಳ್ಳರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮಿರರ್ ಯಾಕೆ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ಸೈಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತರಹದ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ 'ಹೊಯ್ಸಳ' ಗಸ್ತು ಪಡೆಗಳ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.