ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1.90 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 105.61 ಕಿ.ಮೀ. ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ 24ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ 14 ಅಂಗಡಿ/ಪೆಟ್ಟಿ ಶಾಪ್ಗಳು, 29 ಕೈಗಾಡಿಗಳು, 15 ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, 9 ಮೆಟ್ಟಿಲು-ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 8 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆಯುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್.ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. 14 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು 10.53 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಂದು ಒತ್ತುವರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ., ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ 2.70 ಕಿ.ಮೀ., ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 1 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 26 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 13 ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ, 1 ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, 16 ಕ್ಯಾನೋಪಿ, 7 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ 15 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಗಿಜಿಗುಡುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 60 ಕಾರ್ಮಿಕರು, 4 ಜೆಸಿಬಿ, 6 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ 4 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.