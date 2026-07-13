/ರಾಜ್ಯದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹುಂಡಿ ಹಣದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಿಗಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹುಂಡಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿರಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತರಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಳ್ಳತನ, ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಣೆದಿರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗಳು ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯುಪಿಐ (UPI), ಭೀಮ್ (BHIM) ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಚರ ಸಂಘ ಕೂಡಾ ಸಹಮತ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹುಂಡಿ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 'ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್' (Face Recognition) ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿದೆ. ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಅದೇ ದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ದೇವಾಲಯದ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.