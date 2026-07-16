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Student Death: ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ! ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೇ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು?

12 ವರ್ಷದ ಅರ್ಹಾನ್‌ ಪಾಷಾ (Ahran Pasha) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಕ್ಲಾಸ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ 10 ರಂದು ನಡೆದ ದುರಂತ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:11 AM IST
Student Death: ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ! ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೇ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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