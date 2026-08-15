/ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ TTP ಸಂಪರ್ಕ! ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರ ಫಾಲೋಅಪ್.ಕೊನೆಗೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಅರೆಸ್ಟ್! ಅಸಾಪುಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ, ಆತನ ಅಸಲಿ ಕತೆಯಾದ್ರು ಎನು?.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಜಿಗಣಿಯ ಕಥೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ, ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವವನ ಹೆಸರು ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಂತ, ಮೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವನಾಗಿದ್ದ ಈತ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.
ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈತನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಾಪುಲ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ, ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಆತನ ಸಂಪರ್ಕ, ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಸಾಪುಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಆದ್ರೆ ಅಸಾಪುಲ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟಿಟಿಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಿಂದರ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ ಅಸಾಪುಲ್ ಮೇಲಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್, ವೀಸಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ.. ಅಸಾಪುಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಆಡಿಯೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನಾ? ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸೋ ಸಂಚು ಇತ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಸಾಪುಲ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಾಪುಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಸಾಪುಲ್ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೊಲೀಸರ ನಿಗಾ, ಆಮೇಲೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನ! ಅಸಾಪುಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಲಿಂಕ್ ಏನು? TTP ಸಂಪರ್ಕ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಪುಲ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಅಸಾಪುಲ್ನ ಉಗ್ರ ನಂಟಿನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.