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ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ TTP ಸಂಪರ್ಕ! ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

ಹೊರಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ಒಳಗೊಳಗೆ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆರೋಪ.. ಹೌದು.. ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಟಿಟಿಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ,ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಿದ್ಧತೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಚಿನ ಶಂಕೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 15, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:49 PM IST
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ TTP ಸಂಪರ್ಕ! ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಅಸಾಪುಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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