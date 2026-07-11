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Bengaluru: ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾ*ವು! ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ

ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು (Pregnant Woman Death) ತಾನು ವಾಸವಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಾವು ಕೊಲೆಯೋ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:45 PM IST
Bengaluru: ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾ*ವು! ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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