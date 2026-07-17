Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೈಸಿ ( ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಾಯಗಳು ಭಾರೀ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಪೋಷಕರು ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು (Live in Relationship), ಈ ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಗು ಇಂದು ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ (Child Death). ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಮೂಡಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು!
ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಇಂದಿರಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಲಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೈಸಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗು ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ "ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ನಾನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆರೋಪ
ಇತ್ತ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ರೋಸ್ಲಿನ್, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೇಸನ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀಡುವಾಗ ಮಗು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರೋಸ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಜೇಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು.ನನಗೆ ಇದ್ದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಗುವಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಲುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಮೇಲಿರುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಲ್ಲೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜೇಸನ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇದೀಗ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತಂದೆ ಜೇಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ಸಾವಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194/4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.