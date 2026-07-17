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  • /Child Girl Death: ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾ*ವು; ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ನೇಹಿತೆ!

Child Girl Death: ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾ*ವು; ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ನೇಹಿತೆ!

Child Death: ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಲೆಟ್‌ ಡೈಸಿ ಎಂಬ ಮಗುವು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಾಯಗಳು ಭಾರೀ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 17, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:07 PM IST
Child Girl Death: ಲಿವಿಂಗ್‌ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾ*ವು; ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ನೇಹಿತೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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