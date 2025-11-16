English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ! ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಜನ..

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ! ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಜನ..

ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯು ಕೃಷಿ ಮೇಳಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ-ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ - ನೆಲ, ಜಲ, ಬೆಳೆ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳ 2026 ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 16, 2025, 05:09 PM IST
  • ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ
  • ಯಲಹಂಕ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಲಹಂಕ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.‌ ಈ ಭಾರಿಯೂ ಕೃಷಿಕರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಆದ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮಾನವ ರಹಿತ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರ, ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ‌ ಸೇರಿ ನೋಡುಗರನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ವು.

ರೈತರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಬೇಸಾಯ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ನೂತನ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾತಕ್ಷಿಕೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಮಣ್ಣು ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ನೂತನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಂದಂತ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ‌ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಎತ್ತುಗಳು, ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್ ಎಮ್ಮೆ, ಪುಂಗನೂರು ಗಿಡ್ಡ ಹಸುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಈ ಭಾರಿಯ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೊ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿತಂದಿದೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

