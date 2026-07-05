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Bengaluru: ನನಗೆ ಸಿಎಂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಮಗು ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹತ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್‌ (Anekal) ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಿಮಾವು (Hulimavu) ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ (Sucide Attempt) ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:27 PM IST
Bengaluru: ನನಗೆ ಸಿಎಂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಮಗು ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಹತ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ರಹ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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