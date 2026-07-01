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ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬದಲಿಗೆ, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್‌.. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:54 PM IST
ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬದಲಿಗೆ, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್‌.. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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