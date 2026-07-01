/ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬದಲಿಗೆ, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್‌.. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

KPCC President BK Hariprasad: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಾಲರಾಮನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅವಿನಾಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್, ಪೇಟಿಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈವರೆಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತಲ್ಲ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. SIT ಎಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣೊರೆಸೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂಗ್ ಮಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೈಮರೆತು ನಮ್ಮವರು ಮನೆಲಿ ಕುಳಿತರೆ, ಇವರು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. SIR ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಹರು ಯೋಜನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು. ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು SIRನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನೈಜ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅನುಕೂಲ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಆದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮೀಷನರ್ 11 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರದ್ದೇ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರದ್ದೇ ಫೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಅವರದ್ದು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.