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Shoe Theft Case: ಬ್ರಾಂಡೆಡ್‌ ಶೂಗಳೇ ಈ ಖದೀಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಸಹಚರನ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:32 PM IST
Shoe Theft Case: ಬ್ರಾಂಡೆಡ್‌ ಶೂಗಳೇ ಈ ಖದೀಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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ಬ್ರಾಂಡೆಡ್‌ ಶೂಗಳೇ ಈ ಖದೀಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..
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