/Shoe Theft Case: ಬ್ರಾಂಡೆಡ್‌ ಶೂಗಳೇ ಈ ಖದೀಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಹಣ, ಬೈಕ್, ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಕೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನೇ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶೂಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್... ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆಯೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು (Shoe Theft) ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾನಂದನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಸಹಚರನ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಶೂಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಖದೀಮರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಓರ್ವ ಅಪಾರ್ಟ್ಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂಗಳನ್ನ ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ.. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾರು ತಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 27 ಜೊತೆ ಶೂಗಳು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಖದೀಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, Buckaroo, Puma, Sktechers, Versa, walkaro ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಶೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
ಇನ್ನು ಶೂ ಕಳ್ಳರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳರು ಪ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಖದೀಮರು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂ, ಬಟ್ಟೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಾದ ಶೂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.