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  • /ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು; 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌

ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು; 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಒಂದು ಲಾರಿಯನ್ನೆ ಅಪಹರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ನ ಸೂರ್ಯ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:05 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು; 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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