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  • /Bengaluru: ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Bengaluru: ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ


Garbage Rules: ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಬಿಎ (GBA) ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:08 PM IST
Bengaluru: ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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