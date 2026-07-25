/Bengaluru: ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಾರೀ ದಂಡ, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Indian Railways: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ (Bengaluru) ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ (Garbage Disposal) ಮಾಡೋದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಬಿಎ (GBA) ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (GBA) ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಎಸೆದರೆ ವಾಹನವನ್ನೇ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ!
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರವಾಇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಸ ಎಸೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ರೈಲು ಚಕ್ರಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ- ರಾಜನಕುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ – ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ – ಕಾರಮೆಲ್ರಾಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ – ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ-ವೈಟ್ ಪೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೇ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಬಳಿ ಜಿಬಿಎ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಕಸ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಸಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಜಂಟಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಸ ಎಸೆದರೇ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.