/ಗಂಡ-ಮಾವನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು 31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾವನ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು 31 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯನ್ನು ಮೈಮೋನಿಸಾ (31) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಮೋನಿಸಾ ಸಾವಿಗೆ ಅವರ ಗಂಡ ಜುನೈದ್ ಹಾಗೂ ಮಾವ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳವೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಮೋನಿಸಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು 45 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಗಂಡ ಜುನೈದ್ ಹಾಗೂ ಮಾವ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಹಣದ ದಾಹ ಮಾತ್ರ ತೀರಿರಲಿಲ್ಲ. "ಪ್ರತಿದಿನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ಹಣ ತಗೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ಮೈಮೋನಿಸಾಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾವ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಮೈಮೋನಿಸಾಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದ ಮೈಮೋನಿಸಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ, ಗಂಡ ಜುನೈದ್ನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾವ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.