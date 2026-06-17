Tirupati Karnataka Bhavan Room Booking: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೆ ಅನೇಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSTDC)ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ
ತಿರುಮಲದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿಟಿಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನವು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 350 ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?
ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
* ನಾನ್-ಎಸಿ ಕೊಠಡಿ: ₹1,500
* ಎಸಿ ಸೂಟ್ ರೂಮ್: ₹2,800 ರಿಂದ ₹3,800
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
KSTDC ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯದ್ದೇ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು KSTDCಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲಾ 50 ಶೇಕಡಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
KSTDC ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು-ತಿರುಮಲ-ಮಂಗಾಪುರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸರ್ವದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
* ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹2,270
* ವೋಲ್ವೋ ಎಸಿ ಬಸ್: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹2,300
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್, ಉಪಹಾರ, ಊಟ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ KSTDC ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ನಿರ್ವಹಣೆ KSTDCಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.