/ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಪುನರಾರಂಭವಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ನೋ-ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ 1,150 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಮತ್ತು 650 ರೂ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದೆ. ಕಾರುಗಳಿಗೆ, ದಂಡವು 1,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕರು ಬೆಲೆ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 200 ರೂ. ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ 300 ರೂ. ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವಿತ್ತು.
ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಸಂಚಾರ ದಂಡ 500 ರೂ. ಆದರೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ 650 ರೂ. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆರ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ. ಅಂತಹ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದರೂ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆಯಲು 650 ರೂ. ಏಕೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೋ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 350 ರೂ. ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದೇ ಟೋಯಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಹಲವಾರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸವಾರನು 650 ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇವೆಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಟೋವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ನಿಗಮದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜಾರಿ ಕ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಗಮದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ ಜೂನ್ 23 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ನಿಗಮವು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 11.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.91 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ.
"ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೈಬಿಟ್ಟ ವಾಹನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವು ಒಪ್ಪಂದದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ. ಡಿಎಚ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತರ ನಿಗಮಗಳು ಎರಡು ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 12.54 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.09 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಳೆಯಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.