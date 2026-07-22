/Bengaluru Garbage: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದೆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ, ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಜನ!

Bengaluru: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ (Environmental Pollution) ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಕಸ ಡಂಪ್ (Garbage Dump) ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಐಟಿ ಹಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಸದ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ 'ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾಫಿಯಾ' ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಕಸದ ರಾಶಿ – ಹರಡುತ್ತಿದೆ ನಂಜು ಗಾಳಿ!
ಐಟಿ ಹಬ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 81 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಕಸವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಧೆಕೋರರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ ಕರಗಿಸಲು ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಕೊಳೆತ ಕಸದ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಟ್ಟ ವಿಷದ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಸ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ!
ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 34 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಕಸದ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಯೋ-ವೇಸ್ಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ನೂರಾರು ಲಾರಿ ಕಸವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಧೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯಂತಹ ದಂಧೆಕೋರರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕ್ರಮ ಡಂಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರು ನೀಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.