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Bengaluru Garbage: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದೆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ, ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಜನ!

Electronic City: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಐಟಿ ಹಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಸದ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ 'ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾಫಿಯಾ' ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:40 PM IST
Bengaluru Garbage: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದೆ ವಿಷದ ಹೊಗೆ, ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಜನ!

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Prajwal B

Prajwal B

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