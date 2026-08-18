/ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೆ... ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (EtO) ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ FSSAIಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮನವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ?
* ಗರಂ ಮಸಾಲೆ
* ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ
* ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್
* ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್
* ರಸಂ ಪೌಡರ್
* ವಿವಿಧ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ EtO ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (EtO) ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳ ಕುರಿತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
EtOನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವೇ?
EtOಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ EtO ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
EtO ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು FSSAI ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. FSSAI Ethylene Oxide ಮತ್ತು 2-Chloroethanol ಅವಶೇಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ EtO ಮತ್ತು 2-Chloroethanol ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry (GC-MS/MS) ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ EtO ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್, ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ EtO ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಅಗತ್ಯ.