Traffic jam Bangalore Number 1 in India: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಟ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುವ ನಗರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುವ 2ನೇ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸದ್ಯ ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗ್ ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಿದೆ ಹೊರತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವದ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂದರೆ 35 ನಿಮಿಷ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು 33.20 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಣೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ (Tom Tom) ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ತೆರವು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಡುವಿನ ಒಳಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಲು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಗುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮಾರಾಟದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.