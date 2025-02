Bangalore Traffic Fine: ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೇನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ… ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಇವನನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಈತನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಈತ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ KA05 JX 1344 ಸ್ಕೂಟಿ ಯಾವ ಪರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,61,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಪೈನ್​ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೂಗಿಗಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಭಾರ ಎಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ದಂಡವೇ ಜಾಸ್ತಿ.

ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದರೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ದಂಡದ ಬಾಬತ್ತು ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ 1,61,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,61,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾನೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗೊತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟೇಯೆಲ್ಲ, ಈ ಗಿರಾಕಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,50,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಡ ಆಸಾಮಿ, ಈ ವರ್ಷ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,61,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸವಾರನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

I have been following up on this guy for a while.

Since last year his fine went from 1,05,500 to ₹1,61,000.00🚨 (KA05JX1344)⚠️

How didn't @blrcitytraffic seize his vehicle yet?@Jointcptraffic @DCPTrNorthBCP @cptraffic @DCPTrEastBCP @CPBlr @3rdEyeDude @karnatakaportf https://t.co/1yrjEz8YZQ pic.twitter.com/HmjefB1GM7

— Shibam (@HiShibamSarkar) February 2, 2025