/ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌, ಡ್ರೈವರ್‌ ಟೈಮಿಂಗ್‌..! ತುಮಕೂರು ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ.. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆ..

Tumakuru: ಬೆಂಗಳೂರು-ಆಂಕೋಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ (Tumakuru Car Blast Case) ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿ ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ರಮ್ಯ (23) ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ರಮ್ಯ (23) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲಿ OT-Technition ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಮ್ಯ ಅವರ ಗೆಳತಿ ನಯನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
2 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ ಜಗಳ; ಇದು ರಮ್ಯ-ನಾಗೇಂದ್ರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಆಗಸೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ರಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ, 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ನಿಜ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಾ. "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಂತರ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೇಸತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ
ಮೃತ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ರಮ್ಯ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಯನಾ ಎಂಬ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಮ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಹ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ನನಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗುಣ-ನಡತೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವನ ಪೋನ್ ನಂಬರನ್ನು Block List ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಭರವಸೆ; ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಮಾಧಾನ
ಇನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಮ್ಯಾ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. " ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸುಮಾರು 07-30 ರಿಂದ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾನು, ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ, ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ನಾಗೇಂದ್ರನನ್ನು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.. ಆತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಾಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ರಮ್ಯಾ ಗೆಳತಿಗೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ!
ರಮ್ಯಾಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿ ಮೇಲೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳೀದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಮ್ಯಾ "ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ವೇಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಯನಾಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿಯಲು ಹೋದ, ಬೇಡ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ.. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಮ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ರಮ್ಯಾನನ್ನೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ "ನಾವಿಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋಣ ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸತ್ತರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಶವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪದೇ-ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಕರೆಯಿಂದ ಉಳಿಯಿತು ಇಬ್ಬರ ಜೀವ!
ಹೀಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಎಡಕೈನ ತೋಳಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿಯಲು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಬಾಂಬ್ ತೆಗೆದು ಲೈಟರ್ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಮ್ಯ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಸೆದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಮ್ಯಾಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆ!
ಇನ್ನು ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಚಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರಿ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ ತಾನು ನಾಗೆಂದ್ರ ಕೈ ಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ರಮ್ಯ ತಾನು ಬಾಂಬ್ ಕಿತ್ತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.