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ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌, ಡ್ರೈವರ್‌ ಟೈಮಿಂಗ್‌..! ತುಮಕೂರು ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ.. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆ..

Tumakuru Car Case: ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:45 PM IST
ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌, ಡ್ರೈವರ್‌ ಟೈಮಿಂಗ್‌..! ತುಮಕೂರು ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ.. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆ..
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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