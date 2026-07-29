/ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದ ಮಾವ.. ಬೈಕ್‌ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು!

Tumkur Kyathsandra police arrested four accused: ತುಮಕೂರಿನ ಬೆಳಗುಂಬ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರಿನ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಇತರ ಮೂವರು ಸಹಚರರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೂಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿ ತುಮಕೂರಿನ ಬೆಳಗುಂಬ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳ ಮಗಳ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ ಮೃತ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರು ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದನು. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಚ್ಚು ಕೂಡ ಬೀಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಚೇತನ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೇತನ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಮಲ್ಲಣ್ಣನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಂತಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಣನ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲ್ಲಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ಖದೀಮರು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.