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ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದ ಮಾವ.. ಬೈಕ್‌ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು!

ಚೇತನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಚ್ಚು ಕೂಡ ಬೀಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಚೇತನ್‌ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:45 PM IST
ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದ ಮಾವ.. ಬೈಕ್‌ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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