/ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ.. ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರ್

fake currency in Kumbalagodu, Bengaluru: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಾರದು. ಖೋಟಾ ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ವಿತರಿಸುವುದು, ಆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆ ನಡೆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ವೊಂದು ಅಂದರ್ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಮಿಣಿಕೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 69 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡೆಂಜದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ 7 ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶರೀಫ್, ಸಂದೀಪ್ ಪುಂಡಲಿಕ ಶೋಳಂಬಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಾಸ್, ಸಲ್ಮಾನ್, ಇರ್ಷಾದ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಖೋಟಾ ನೋಟು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯೊಂದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಜೇರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ, ಖೋಟಾ ನೋಟು ಹಾಳೆಗಳು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೋಟಾ ನೋಟುಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.