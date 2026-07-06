HD Kumaraswamy and KPCC President BK Hariprasad: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, 2018ರಲ್ಲಿ ತಾರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ 106 ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ನಾನು ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಏನ್ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡರಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ 40 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದಿದ್ದದ್ದು, 18ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದನೆಯಿಂದಲೇ 18ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಬನ್ನಿ..ಬನ್ನಿ.. ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನೀವು ಉಳಿಸೋರಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ?, ರಾಜ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗದಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುಸಿವೆ. ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ. ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವೈಜಾಗ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದರು. ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ?, ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಚಾಲಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಹಿರಾತು ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.