/ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಯಾರು.. ನಾನು ಆತ ಯಾರಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಟಾಂಗ್!

Union Minister V Somanna and MLA Pradeep Easwar: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ಮಾತಿನ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸರು, ಮುಖಂಡರು ಮುಗಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ ಯಾರು ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಏನ್ರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನೆ ಕಾಯೋಗ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆನ ನಾನು ಓಬಿಸಿ, ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ ಎಂದು ಕುಳಿತರೆ ದೇಶ ಉಳಿತದ, ನಿನ್ನಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ, ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದೇನಾ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೇ ಏನೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು, ನಾನು ಅಶೋಕ್ 40 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾನೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗಿನಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ದೋಸ್ತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಸೇರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳವನು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.