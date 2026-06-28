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ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಯಾರು.. ನಾನು ಆತ ಯಾರಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಟಾಂಗ್!

ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:12 AM IST
ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಯಾರು.. ನಾನು ಆತ ಯಾರಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಟಾಂಗ್!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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