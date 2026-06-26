Bengaluru: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Benagluru) ತರಕಾರಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ (Vegetables Price Hike).. ಅಂತೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೀಗ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡಾ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೀನ್ಸ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಬಿಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ತಿನ್ನೋ ತರಕಾರಿಗೂ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಬಿಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ 100 ರೂ. ದಾಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ತರಕಾರಿ!
ಒಂದೆಡೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಾಜರಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೀನ್ಸ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ದರ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈತರು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ...
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ!
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮಳೆ, ಬರಗಾಲ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾತಿ, ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ದರ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.