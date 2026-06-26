Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Vegetables Price Hike: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ತರಕಾರಿ ದರ! ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲು

Vegetables Price Hike: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ತರಕಾರಿ ದರ! ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲು

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Benagluru) ತರಕಾರಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ (Vegetables Price Hike).. ಅಂತೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಜೆಟ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್‌. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.  

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:27 AM IST
Vegetables Price Hike: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು ತರಕಾರಿ ದರ! ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲು
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕು: ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
Karnataka rain1 hr ago
2
Kannada News Live1 hr ago
3
tumkur News1 hr ago
4
Doddaballapura1 hr ago
5
Vijayalakshmi Darshan2 hrs ago