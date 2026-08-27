/ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಗಾಲು

vegetable prices rise in karnataka: ಆಷಾಢ ಕಳೆದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ವ್ರತ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೀನ್ಸ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಅಡುಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
ತರಕಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ದರ
ಶುಂಠಿ - ₹120–₹130
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - ₹230–₹250
ಬೀನ್ಸ್ - ₹100–₹110
ಹಸಿಬಟಾಣಿ - ₹80–₹90
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ₹80–₹90
ಈರುಳ್ಳಿ - ₹50–₹70
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ - ₹90–₹100
ಟೊಮೇಟೊ - ₹25–₹30
ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ₹60–₹70
ಬೀಟ್ರೂಟ್ - ₹60–₹70
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - ₹70–₹80
ಹೀರೆಕಾಯಿ - ₹60–₹80
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - ₹50–₹60
ಬದನೆಕಾಯಿ - ₹50–₹60
ಹಾಗಲಕಾಯಿ - ₹40–₹50
ಹೂಕೋಸು - ₹40–₹50
ಎಲೆಕೋಸು - ₹50–₹60
ಮೂಲಂಗಿ - ₹40–₹50
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹230ರಿಂದ ₹250ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಂಠಿಯ ದರವೂ ₹120ರಿಂದ ₹130ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ₹100ರಿಂದ ₹110 ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ₹90ರಿಂದ ₹100ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಮಾತ್ರ ತುಸು ಸಮಾಧಾನ
ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟೊಮೇಟೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹25ರಿಂದ ₹30ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತರ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ₹40–₹50, ಹೂಕೋಸು ₹40–₹50 ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ₹40–₹50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದ ವಾರದ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಡುಗೆ ಖರ್ಚು
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಖರೀದಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು?
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಾದರೂ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದರ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಕಡಿಮೆ ದರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬಹುದು; ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದರದ ದಿಕ್ಕು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೀನ್ಸ್, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿ ಬಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.