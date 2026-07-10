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Bengaluru: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಒತ್ತುವರಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Krishna Byregowda: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಗುರುವಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಬಡವರೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡಿಮೆಯ ವರ್ಗವೂ ಬದುಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:02 AM IST
Bengaluru: ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಒತ್ತುವರಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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