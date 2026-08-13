Prajwal Revanna shifted from VIP cell to regular cell: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹದ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈಲಿನ ಕೈದಿಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಏನೇನು?.
ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಪೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಳುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, 5G Redmi ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ವಿಐಪಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧಿ ಕೈದಿಗಳ ಸೆಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಐಪಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಯ್ ಇದ್ದರು. ಪೋಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಯ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈದಿಗಳು ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುವ ಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೈಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.