/ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಿನೋವೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ (ರಿನೋವೇಶನ್) ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330 ಮತ್ತು 330A ನಡುವಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಎರಡು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 330A ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ, ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್.ಕೆ. ಅತೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧವು 'ಗ್ರೇಡ್-1' ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಸ್ತು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆಯುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. 2012ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಗ ಭಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ದುರಂತ.