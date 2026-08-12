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ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಿನೋವೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ!

ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330 ಮತ್ತು 330A ನಡುವಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಎರಡು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 330A ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 12, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:51 PM IST
ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಿನೋವೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಿನೋವೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ!
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