/ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ರೇಟ್‌ ಕೇಳಿದ್ದ ಕಾಮುಕ ಲಾಕ್‌.. ಆರೋಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ ಏರಿಯಾದವನು ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru, Ramamurthy Nagar: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈತನ ಮೇಲೆ ಅಂಥಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ಮಹಿಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ, 42 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಮುಕ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯಗೆಡದ ಯುವತಿ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ತಮಗಾದ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಯುವತಿಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುವತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಲೇ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಾಮುನನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತನ ಮಾನ ಹರಾಜಾಕಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಬೀದಿ ಕಾಮಣ್ಣರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಯುವತಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.