ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಿದ್ದು 2 ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ (30) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬದುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಡೆದಿದ್ದೇನು? : ಬೆಳಗೆರೆಯ ಜಲಮಂಡಳಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಡ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಳವಾದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ (ಆಮ್ಲಜನಕ) ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಲಿ (Safety Kits) ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬಳಸದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿರುವುದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ನೀರಿನ ರಭಸ: ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ವರ್ತೂರಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬರುವ ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಸದ್ಯ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಂಡಾಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು : ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹಗಳು ಆ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ ದೇಹಗಳು ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಮೃತದೇಹಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 4-5 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 'ಗ್ರಾಪ್ ನೇಲ್' (Grappling Hook) ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.