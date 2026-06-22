₹1 ಟೀ-ಶರ್ಟ್'ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಕ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಕ್ಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ₹1 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಓಫನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೂರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಎಂಬ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ₹1 ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
₹1 ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ₹1 ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.