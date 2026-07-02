Bengaluru Daycare: ಈ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂದರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಎಂದರೆ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಡೇಕೇರ್ (Daycare)ಗೆ ಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಡೇಕೇರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡೇಕೇರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಕೇರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಡೇಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಡೇಕೇರ್/ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ನಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂತಹ ಡೇಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಡೇಕೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅರ್ಧದಿನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೇ ಡೇಕೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯ:
ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಕೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆತಂದು ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ ಎಂಬ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಂತಹವರ ಕರುಳನ್ನೂ ಸಹ ಚುರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಳುತ್ತಾ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವುದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಹಿಂಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
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ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:
ಪೋಷಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ-ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಪೋಷಕರಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಡೇಕೇರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡೇಕೇರ್ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಕೇರ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡೇಕೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಡದೇ ಇರದು.
Daycare ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ!
ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಡೇಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನೀವು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.