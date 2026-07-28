/ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌... ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಬೆಸ್ಕಾಂ) ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಜ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಬಿಲ್ ನೀಡದೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ-ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು, ವಿಳಾಸ, ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ನೈಜ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಬಾರಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮುದ್ರಿತ (Physical) ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇ-ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಎಂದರೇನು?
ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಎಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆಧರಿಸಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Adjustment) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಿತ್ರ (BESCOM Mithra) ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾವತಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ
ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಬಿಲ್?
ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನೈಜ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಟಿ (HT) ಗ್ರಾಹಕರು, 40 HP ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಲೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಟಿ (LT) ಗ್ರಾಹಕರು, ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ಟಾಪ್ (SRTPV) ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಈ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಸಲಹೆಗಳು
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ಆತಂಕಪಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿ.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೈಜ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತ ಬಿಲ್ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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