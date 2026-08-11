ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (Wildcraft) ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ BMTF ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಬಿಎಂಟಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯ ಚೆನ್ನಿಗಪ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 28,000 ಲೀಟರ್ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2016ರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ಟಿಪಿ (STP) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮಹಜರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಲಮಂಡಳಿಯ 'ಬ್ಲೂಫೋರ್ಸ್' ಪಡೆ ಅಕ್ರಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 108A, 75 ಹಾಗೂ 75A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಎಸ್ಟಿಪಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಯಾರೇ ಎಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಎಇಇ ಕೀರ್ತನಾ ಹಾಗೂ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸನೀತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಎಫ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬೀಗ ಜಡಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೂರುದಾರ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.