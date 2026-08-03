/Metro Price Hike: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಯಾ BMRCL?

Metro Price Hike: ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (Namma Metro) ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಗರದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದರ ಏರಿಕೆ (Price Hike) ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ದರ ಏರಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ 11 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ, ಆದರೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಯಾ BMRCL?
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 1,164 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೆಟ್ರೋ ನಷ್ಟದ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ..?
2022-23 ರಲ್ಲಿ 784 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, 1363 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, 641 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
2023-24 ರಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, 1213 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, 350 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
2024-25 ರಲ್ಲಿ 1190 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ, 1935 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, 623 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.