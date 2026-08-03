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Metro Price Hike: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಯಾ BMRCL?

BMRCL: ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಗರದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:48 PM IST
Metro Price Hike: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಯಾ BMRCL?

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Prajwal B

Prajwal B

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