ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆಯಾ 'ಜೆನ್-ಜಿ' ಕ್ರಾಂತಿ? ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಜೆನ್-ಜಿ ಹೋರಾಟದ ಪೋಸ್ಟರ್!

ಬಿಡದಿ (ರಾಮನಗರ): ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಜೆನ್-ಜಿ' (Gen Z - ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋರಾಟದಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು, 'GEN Z' ಹೋರಾಟದ ವಿನೂತನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. "GEN Z- ರೇ, ರೈತ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ! ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಾಗಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ. ನೀವಿಂದು ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಕೈಜಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಯುವಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರೈತ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಭೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ನೌಕರರನ್ನು (Gen Z) ತಂದು ಜೋಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಹಾಗೂ ಭೈರಮಂಗಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.