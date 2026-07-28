Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆಯಾ ಜೆನ್-ಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ? ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಜೆನ್-ಜಿ ಹೋರಾಟದ ಪೋಸ್ಟರ್!

ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆಯಾ 'ಜೆನ್-ಜಿ' ಕ್ರಾಂತಿ? ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಜೆನ್-ಜಿ ಹೋರಾಟದ ಪೋಸ್ಟರ್!

ಬಿಡದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು, 'GEN Z' ಹೋರಾಟದ ವಿನೂತನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 28, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:37 PM IST
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೂ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆಯಾ 'ಜೆನ್-ಜಿ' ಕ್ರಾಂತಿ? ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಜೆನ್-ಜಿ ಹೋರಾಟದ ಪೋಸ್ಟರ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!
Mosquito Coil Health Risks13 min ago
2
Karnataka cabinet expansion45 min ago
3
cwrc53 min ago
4
moringa leaf powder58 min ago
5
PM Modi1 hr ago