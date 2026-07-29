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Congress MLC Fraud: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLC ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ!

Politics: ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಮ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ (Social Worker) ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಕೈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:01 AM IST
Congress MLC Fraud: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLC ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ!

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Prajwal B

Prajwal B

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Congress MLC Fraud: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLC ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ!
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