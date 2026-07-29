/Congress MLC Fraud: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLC ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ!

Bengaluru: ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ (Politics) ಎಂಟ್ರಿ ಕೋಡೋದೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಿರಂತರ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ (Social Worker) ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಕೈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಯರಿಸ್ವಾಮಿ (Yariswamy) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಹಚರರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು (Mangaluru) ಮೂಲದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ "ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏಕೆ ನೀವು MLC ಆಗಬಾರದು?" ಎಂದು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೋಖಾ
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕ ಎಂಬಂತೆ ಮಹಿಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಕೇವಲ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ MLC ಸೀಟು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿ ಹಣ ದೋಖಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬಳಿ 5 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 1 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2025ರ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಅವನ ಸಹಚರರಾದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜು ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕೆ.ಸಿ.ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ದೆಹಲಿಗೂ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. AICC ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ, ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು, ಮಹಿಳೆಯ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿ ರೂಂ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ನಂತರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ್, ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.