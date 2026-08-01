/ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ! ₹10 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮನೆ ಮಾರಿಸಿದ ಖದೀಮರು

Bengaluru Fraud Case: ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. "ಈಗ ₹2.5 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ₹10 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕುಮುದಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಅಪಘಾತವನ್ನೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಮುದಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, "ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬಳಿಕ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷಾರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
RBIಯಿಂದ ₹500 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು
ಪೂಜೆ ನಂತರವೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, "ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ (RBI) ನಮಗೆ ₹500 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ "ನೀವು ಈಗ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ
ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿದ ಕುಮುದಾ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ₹8.5 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ
ತಾನು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರವೇ ಮಹಿಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ಪಡೆದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ, ಪೂಜೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮಾನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಡು ಹಾಗೂ ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.