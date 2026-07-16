BMTC: ನೀವು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ಬಸ್ ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡವರನ್ನ ನಂಬಿ ಮೈ ಒರಗಿಸಿ ನಿಲ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು! ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ "ಸಭ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರ" ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳಿಯರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತೋ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..
ಹೌದು.. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಮಾಯಕಿ ತರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕೈಚಳಕದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ. ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ KA 57 F 6331 ನಂಬರ್ನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳಂತೆ ಬಸ್ನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿ ಲಾಕ್ ..!!
ಆದ್ರೆ, ವಿಧಿಯ ಆಟ ಬೇರೆಯದೇ ಇತ್ತು. ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜಾಗೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಕೆಯ ಕೈಚಳಕ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಚಾಲಕ, ಬಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿಗೆ ಬಸ್ನೊಳಗೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!
ಸಭ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳಿಯರ ದರ್ಬಾರ್..!!
ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಳ್ಳಿಯ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಕಿ ಪಡೆಗೇ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ! "ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನೀಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ" ಅಂತ ಭರ್ಜರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆಯ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರಗದ ಪೊಲೀಸರು ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಇದೇ ನೋಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳಿಯೊಬ್ಬಳ ಅಸಲಿ ಕಥೆ.. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಭ್ಯ ನಾರಿಯರ ಸೋಗಿನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್, ಹಣ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಯಾರೋ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೈ ಮರೆತು ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಚ್ಚರವೇ ಕ್ಷೇಮ! ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ.
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