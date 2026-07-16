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BMTC Theft: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿದ ಲೇಡಿ! ಕೊನೆಗೂ ಕಳ್ಳಿ ಲಾಕ್‌

BMTC Theft: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಮಾಯಕಿ ತರ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕೈಚಳಕದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ. ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ KA 57 F 6331 ನಂಬರ್‌ನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:58 AM IST
BMTC Theft: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿದ ಲೇಡಿ! ಕೊನೆಗೂ ಕಳ್ಳಿ ಲಾಕ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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