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  • /ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 8, 10 ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು.. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಜೈಲೂಟ?

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 8, 10 ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು.. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಜೈಲೂಟ?

ಜೈಲೂಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 18, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:49 PM IST
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 8, 10 ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು.. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಜೈಲೂಟ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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