/ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 8, 10 ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು.. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಜೈಲೂಟ?

Women Commission Chairperson Nagalakshmi Chaudhary: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲೂಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಎಂದಿನಂತೆ ಜೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಿಸೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು 6 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲೂಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆದರೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಆಗದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ, ಹತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಶಾಲೆ ಇದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನೈಜೀರಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಡೆನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕೈದಿಗಳು ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬರಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.