Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಮೀತಾ ಬೋಸ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡೇ*ತ್‌ ಲೇಟರ್‌ 

ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಮೀತಾ ಬೋಸ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡೇ*ತ್‌ ಲೇಟರ್‌ 

ಮೊದಲ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮೌಮೀತಾ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್-ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ... ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 05, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:05 PM IST
ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ ಜೊತೆ ಲಿವಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಮೀತಾ ಬೋಸ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡೇ*ತ್‌ ಲೇಟರ್‌ 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸಿಪಿವೈ ಪುತ್ರನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ..! ಸಿಕ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌, 6 ಅಡಿ ಕೌಟ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್‌
CP Yogeshwar32 min ago
2
Karnataka Rain Alert37 min ago
3
OPPO Reno 1653 min ago
4
Keeway Hypevolt-R1 hr ago
5
Sri Rajoteshwara Shivacharya Swamiji2 hrs ago