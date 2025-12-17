English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯ ಕಾಟ..!

ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯ ಕಾಟ..!

women force to bangalore police inspecter love :  ಪೊಲೀಸ್‌ಗೆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯಿಂದ ಲವ್‌ಗೆ ಒತ್ತಾಯ..ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಲವ್‌ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ..ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಂದರೆ ಹೆದರುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯೇ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರನ್ನೆ ಬಿಡದೇ ಲವ್‌ ಮಾಡೋ ಲವ್‌ ಮಾಡೋ ಅಂತಾ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 17, 2025, 04:40 PM IST
  • ಪೊಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಂಜನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ವನಜಾ ಲವ್‌ ಕಾಟ
  • ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾರೋ ರಾಜ...!
  • 11 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯ ಕಾಟ..!

women force to bangalore police inspecter love :  ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ..

ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾರೋ ರಾಜ...!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಲವ್ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯೇ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ವನಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಒನ್‌ ಸೈಡ್‌ ಲವ್‌ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ..

ಈ ಸಂಜನಾ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ವನಜಾ ಎಂಬಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್‌ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ...ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಕಾಲ್‌ಮಾಡಿ ಲವ್‌ ಮಾಡು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಲವ್‌ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.ಹನಿ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಆಟವಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಿಟ್ಟಾದ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಎಫ್‌.ಐ.ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ವನಜಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಂಜನಾ, ಚಿನ್ನಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ, ಯೂ ಲವ್ ಮೀ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಗೆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.  ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುವಂತೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ  ಸಂಜನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ವನಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

