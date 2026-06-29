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Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕರೆಂಟ್‌ ಶಾಕ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ; ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲು!

F.I.R: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ 70 ವರ್ಷ ವೃದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್‌ ಶಾಕ್‌ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:04 PM IST
Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕರೆಂಟ್‌ ಶಾಕ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ; ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲು!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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