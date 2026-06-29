BMRCL: ಜೂನ್ 26ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ BMRCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ದುರಂತ; ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು
ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಇದೀಗ BMRCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ಗುರುವಪ್ಪ ಮಗ ಮೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಡಿ ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ 1-ಸೂರಜ್- ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ, ಆರೋಪಿ 2-ರಾಜೇಶ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆರೋಪಿ 3-ಮಾನಸ- ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಆರೋಪಿ 4- ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 26) ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರನಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 153ರ ಬಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ನಿಂದ ವೃದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಪಿಟ್ ತೋಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮಮೃತರು ಎಂ.ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ಮೃತ ಗುರುವಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ನಾಲ್ವರ ಮೇಳೆ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.