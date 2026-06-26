ತುಮಕೂರು: ಅಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆಯೂ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.. ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉನ್ನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ದತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ನಗರದ ನಂದೀಶ್, ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ ಮೂಲದ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಶೌಚ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈ ಹಾಗೂ ಬರಿಮೈನಲ್ಲಿ ಮಲವನ್ನು ಬಾಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು.. ನಮಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಮುಂದುವರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ : ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ಶೌಚ ಗುಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಈಗ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಇಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ : ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ನಾಗರಾಜು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.