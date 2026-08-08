/ಕರುನಾಡ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಗೂಸಾ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಿಂದಿವಾಲಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಯಾದಗಿರಿ ಮೂಲದ ಬಸವರಾಜ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.40 ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ 4ನೇ ಉಪನಗರದ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಕಡೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ರಂತೆ.
ಬಸವರಾಜ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ, ಆಗ ಬಸರಾಜ್ಗೆ ಬೈದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ತಕ್ಷಣ 112 ನಂಬರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4-5 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಶೋಕ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದಗಿರಿ ಮೂಲದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ,ತಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದಿರುವ ಶಾಸಕರು, ನಾವು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಸವರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋರ ಇಂತವರ ಸೊಕ್ಕು ಇಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಿದೆ.