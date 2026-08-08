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ಕರುನಾಡ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಗೂಸಾ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಿಂದಿವಾಲಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಗರ ದರ್ಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ಯಾ.? ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಲ ಹಿಂದಿವಾಲಾಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ‌ ಅಂದ ಅಮಾಯಕ ಡೆಲೆವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಪುಂಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:53 PM IST
ಕರುನಾಡ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಗೂಸಾ! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಿಂದಿವಾಲಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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